Казаков объяснил, почему матч «Локомотив» – «Спартак» вряд ли перенесут

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не верит, что первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» перенесут.
«В Москве с утра морозно.Отменят ли матч?
Ведран Чорлука специально приехал, Алина Загитова встанет за пульт, который включит и для нее, и для себя модный диджей.
Наверное, будут играть. Раз столько всего вокруг матча», – написал журналист.
- Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова