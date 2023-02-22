Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Казаков объяснил, почему матч «Локомотив» – «Спартак» вряд ли перенесут

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не верит, что первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» перенесут.

    «В Москве с утра морозно.Отменят ли матч?

    Ведран Чорлука специально приехал, Алина Загитова встанет за пульт, который включит и для нее, и для себя модный диджей.

    Наверное, будут играть. Раз столько всего вокруг матча», – написал журналист.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    ⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти 131
    Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
    Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» 6
    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля, 14:37

      Пример Костомарова никого ничему не учит. Здоровье игроков всем пофиг..(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 13:25

      Матч состоится в любую погоду, выдайте им валенки и тулупы, я бы посмотрел это шоу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 11:26

      Ну раз Загитова и Чарлука, тогда конечно и поХ на болельщиков.
      Эх, в этой стране народ мало кого интересует.
      Так и живём.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Алексей З 22 февраля, 14:39

      При температуре в -15 градусов ОБЕ команды должны отказаться от проведения матча. Такой футбол нам НЕ НУЖЕН! А вот Колоскова выгнать на поле на полтора часа. Пусть на своей шкуре оценит каково бегать в такой мороз!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11