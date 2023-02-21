Ребров получил тренерскую лицензию УЕФА

Координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о получении тренерской лицензии.
«Как раз перед начальном «футбольной весны» закончил обучение на первую в моей постигровой карьере лицензию «В»-UEFA.
Не думал, что получу такое удовольствие от процесса. Встретил многих людей, с которыми в разные годы своей карьеры делил футбольные будни и работал в связке игрок-тренер. Как раз один из них – Овчинников Сергей Иванович.
До новых встреч в академии РФС», – написал Ребров в телеграме.
- Ребров играл за «Спартак» в 2011-2021 годах.
- За команду в РПЛ Ребров провел 113 матчей, пропустил 134 гола.
- С Ребровым «Спартак» в 2017 году взял чемпионство.
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Источник: телеграм-канал Артема Реброва