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Ребров получил тренерскую лицензию УЕФА

21 февраля 2023, 20:34

Координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о получении тренерской лицензии.

«Как раз перед начальном «футбольной весны» закончил обучение на первую в моей постигровой карьере лицензию «В»-UEFA.

Не думал, что получу такое удовольствие от процесса. Встретил многих людей, с которыми в разные годы своей карьеры делил футбольные будни и работал в связке игрок-тренер. Как раз один из них – Овчинников Сергей Иванович.

До новых встреч в академии РФС», – написал Ребров в телеграме.

  • Ребров играл за «Спартак» в 2011-2021 годах.
  • За команду в РПЛ Ребров провел 113 матчей, пропустил 134 гола.
  • С Ребровым «Спартак» в 2017 году взял чемпионство.

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
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