Павлюченко считает, что в матче «Локомотив» – «Спартак» будет бойня

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Кубка России «Локомотив» – «Спартак».

«Понятно, что фаворитом этого матча является «Спартак». Но даже несмотря на то, что «Локомотив» находится внизу турнирной таблице, а «Спартак» на втором месте, шансы на проход у них есть.

«Локо» очень хорошо усилился этой зимой, пришло много качественных новичков. Да, до паузы команда выглядела разобранной, но сейчас она значительно обновилась и усилилась. Всe внимание будет направлено именно к железнодорожникам.

Противостояние Дзюбы и «Спартака» даст о себе знать. Будет настоящая бойня, как обычно в дерби это и бывает! Думаю, что Артeм будет очень серьeзно настроен. В кубковых матчах всегда бывают непредсказуемые результаты — не стоит об этом забывать», — сказал Павлюченко.

«Локо» примет «Спартак» 22 февраля.

Ответный матч состоится 27 февраля.

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