«Это то, что я не могу понять». Бериша осудил легионеров, уезжающих из России

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о своем отношении к иностранным футболистам, покидающим клубы РПЛ в течение последнего года.

«Не было мыслей приостановить контракт с «Ахматом». Это не про меня. Я не мог позволить себе покинуть «Ахмат» только из-за всех событий.

Это было бы неуважительно с моей стороны. Те легионеры РПЛ, кто уже это сделал или сделает в будущем, поступят некрасиво по отношению к своим клубам.

Первое, что нужно сделать, – поговорить с руководством, а потом уже принимать решение. Но если клуб относится к тебе хорошо, не задерживает зарплату, то зачем что-то менять? Это то, что я не могу понять.

Да, мне поступало много звонков от родственников, от друзей. Но в «Ахмате» настоящая семья. Мы поговорили все вместе с президентом, он объяснил нам, что ситуация не такая, как описывается в медиа.

Я бы не перевeз свою семью в Грозный, если бы здесь было опасно. Не вижу никаких проблем в том, чтобы продолжать играть», – заявил Бериша.

ФИФА в 2022 году разрешила легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали эту поправку в CAS.

Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.

Спортивный арбитражный суд отклонил данные апелляции.

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