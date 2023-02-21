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    «Это то, что я не могу понять». Бериша осудил легионеров, уезжающих из России

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о своем отношении к иностранным футболистам, покидающим клубы РПЛ в течение последнего года.

    «Не было мыслей приостановить контракт с «Ахматом». Это не про меня. Я не мог позволить себе покинуть «Ахмат» только из-за всех событий.

    Это было бы неуважительно с моей стороны. Те легионеры РПЛ, кто уже это сделал или сделает в будущем, поступят некрасиво по отношению к своим клубам.

    Первое, что нужно сделать, – поговорить с руководством, а потом уже принимать решение. Но если клуб относится к тебе хорошо, не задерживает зарплату, то зачем что-то менять? Это то, что я не могу понять.

    Да, мне поступало много звонков от родственников, от друзей. Но в «Ахмате» настоящая семья. Мы поговорили все вместе с президентом, он объяснил нам, что ситуация не такая, как описывается в медиа.

    Я бы не перевeз свою семью в Грозный, если бы здесь было опасно. Не вижу никаких проблем в том, чтобы продолжать играть», – заявил Бериша.

    • ФИФА в 2022 году разрешила легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами.
    • «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали эту поправку в CAS.
    • Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.
    • Спортивный арбитражный суд отклонил данные апелляции.

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    Источник: «Чемпионат»

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