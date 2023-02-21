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    Генсек КФС: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

    Генеральный секретарь Крымского футбольного союза Вадим Колесниченко считает, что интеграция местных клубов в российский футбол несовместима с желанием РФС вернуться в турниры под эгидой УЕФА.

    «На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.

    Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный.

    Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – сказал Колесниченко.

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    Источник: ForPost

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67221

      portero 5 минут назад

      Замыслы наших рукодителей непонять, они плывут по течению в надежде как можно дольше усидеть на своём доходном месте....
      Остальное всё что они говорят ложь, печально но не видно ничего положительного.....

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