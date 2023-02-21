Генсек КФС: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

Замыслы наших рукодителей непонять, они плывут по течению в надежде как можно дольше усидеть на своём доходном месте....
Остальное всё что они говорят ложь, печально но не видно ничего положительного.....
Генеральный секретарь Крымского футбольного союза Вадим Колесниченко считает, что интеграция местных клубов в российский футбол несовместима с желанием РФС вернуться в турниры под эгидой УЕФА.
«На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.
Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный.
Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – сказал Колесниченко.
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