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  • Генсек КФС: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

Генсек КФС: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

21 февраля 2023, 14:53
3

Генеральный секретарь Крымского футбольного союза Вадим Колесниченко считает, что интеграция местных клубов в российский футбол несовместима с желанием РФС вернуться в турниры под эгидой УЕФА.

«На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.

Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный.

Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – сказал Колесниченко.

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Источник: ForPost
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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portero
1676987410
Замыслы наших рукодителей непонять, они плывут по течению в надежде как можно дольше усидеть на своём доходном месте.... Остальное всё что они говорят ложь, печально но не видно ничего положительного.....
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mihail200606
1676990032
Они щас спокойно могут играть в нашем чемпионате... своими действиями мы сами создаем впечатление,что неполностью ещё Крым наш..
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Spirit_78
1676990740
Значит, морковка перед носом до сих пор работает. Представляю, как в Европе смеются над этими лошарами из РФС. Даже после стольких пинков под сраку всё равно как преданные псины лезут, подлизываясь.
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