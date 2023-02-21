Генсек КФС: «Пока РФС не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские клубы не смогут играть в российском чемпионате»

Генеральный секретарь Крымского футбольного союза Вадим Колесниченко считает, что интеграция местных клубов в российский футбол несовместима с желанием РФС вернуться в турниры под эгидой УЕФА.

«На мой взгляд, до тех пор, пока РФС окончательно не откажется от идеи вернуться в европейский футбол, крымские футбольные клубы не смогут играть в российском чемпионате.

Назад пути может не быть. Речь о будущем российского футбола. Противостояние рано или поздно закончится, а что будет значить для перспектив отечественного футбола переход в Азиатскую конфедерацию – вопрос крайне неоднозначный.

Особенно если посмотреть на него не как на политический вопрос, а именно как на спортивный», – сказал Колесниченко.

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