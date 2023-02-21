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    «Я жил в Швейцарии и знаю, что такое безопасность». Бериша рассказал, чувствует ли он опасность в Грозном

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о Грозном.

    «Я готов провести экскурсию по Грозному. У меня есть много любимых мест, мы часто гуляем по ним с семьeй. Каждый день Грозный в чeм-то становится лучше. Я жил в Албании, Швейцарии, поэтому мне есть с чем сравнивать и интересно в этом городе.

    Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться.

    Каждый, кто думает, что в Грозном небезопасно, должен приехать сюда. Я здесь шесть лет и ни разу не сталкивался с опасностью.

    Повторюсь, моя семья из Швейцарии – одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном всe супер, очень красивый город», – сказал Бериша.

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    Источник: «Чемпионат»

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