«Я жил в Швейцарии и знаю, что такое безопасность». Бериша рассказал, чувствует ли он опасность в Грозном

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о Грозном.

«Я готов провести экскурсию по Грозному. У меня есть много любимых мест, мы часто гуляем по ним с семьeй. Каждый день Грозный в чeм-то становится лучше. Я жил в Албании, Швейцарии, поэтому мне есть с чем сравнивать и интересно в этом городе.

Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться.

Каждый, кто думает, что в Грозном небезопасно, должен приехать сюда. Я здесь шесть лет и ни разу не сталкивался с опасностью.

Повторюсь, моя семья из Швейцарии – одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном всe супер, очень красивый город», – сказал Бериша.

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