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    «В Монако есть солнце». Мостовой объяснил, почему Головину не стоит уходить в «Боруссию»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Александра Головина из «Монако» в дортмундскую «Боруссию».

    «Монако» – команда, которая из года в год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы. «Боруссия» в этом плане не так далеко, они и чемпионами давно не становились, и не выигрывали ничего.

    По-футбольному разницы никакой нет. Другое дело, что в «Монако» Александр уже пять лет. Там и жизнь прекрасная, сами понимаете – климат, море, чего там только нет. Ты уже играешь и живешь в комфортных условиях, являешься лидером команды, тебя все знают. И уехать в Дортмунд – а вдруг не получится.

    У немцев своеобразная культура, в семь часов уже все закрывается. Пиво, мясо и все, плюс по уровню жизни Монако намного лучше Дортмунда.

    Раньше мне Германия нравилась своей чистотой, пунктуальностью, но когда когда ты пять лет открываешь окно и смотришь на море, солнце видишь каждый день, это одно дело. А в Дортмунде ты солнце увидишь, как в Москве, – раз за три-четыре месяца. Совершенно другая история.

    Но если ему дадут контракт в три раза больше, человек может поехать», – сказал Мостовой.

    • У Головина 6 голов в сезоне Лиги 1 – личный рекорд.
    • «Монако» идет в таблице 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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