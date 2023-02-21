Бериша: «Было много предложений из Европы, но я люблю «Ахмат» и хочу закончить карьеру здесь»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша объяснил, почему не хочет уходить из грозненского клуба.

«Хочу сказать спасибо руководству, президенту, всем людям, кто работает в клубе. Я очень люблю «Ахмат». Я даже не могу выразить словами, насколько сильно я уважаю клуб. Мне нравится жить в Грозном, каждый относится ко мне замечательно. Я счастлив. Всe, что нужно для моей жизни, я нашeл в этом городе и клубе.

Приятно ли, что меня считают легендой? Любой человек будет чувствовать себя лучше и увереннее, когда его узнают на улицах. Я отдаю этому клубу всего себя. У нас много легенд в составе – тот же Ризван Уциев. Мы все уважаем друг друга, это самое главное.

Ко мне был интерес и из Европы, и из РПЛ, было много предложений. Но у меня отличные отношения с президентом «Ахмата» Даудовым. Я не мог покинуть команду только потому, что мной кто-то интересуется. Я люблю клуб и хочу закончить карьеру в «Ахмате», – сказал Бериша.

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

Команда набрала 26 очков в 17 турах.

Бериша выступает за чеченский клуб с 2017 года.

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