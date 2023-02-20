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  • «Я хотел защитить эту девушку». Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании

«Я хотел защитить эту девушку». Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании

20 февраля 2023, 19:51
3

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, почему в ходе следствия он озвучивал разные версии произошедшего в ночном клубе 30 декабря.

  • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете.
  • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Он находится в тюрьме с января.
  • Игрок 4 раза менял показания.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она пошла ко мне, но я не трогал ее», – заявил Алвес.

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Источник: ARA
Испания. Примера Барселона Алвес Дани
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1676913955
Я её трахнул и хотел защитить от залёта!!!
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Freyd
1676916345
Ну очень захотел защитить от своего маленького дружка!!!
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Ziklop
1676923445
лучше молчать, но футболисты привыкли в интервью звиздеть.
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