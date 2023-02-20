«Я хотел защитить эту девушку». Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, почему в ходе следствия он озвучивал разные версии произошедшего в ночном клубе 30 декабря.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете.

Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.

Он находится в тюрьме с января.

Игрок 4 раза менял показания.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она пошла ко мне, но я не трогал ее», – заявил Алвес.

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