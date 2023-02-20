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    «Я хотел защитить эту девушку». Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, почему в ходе следствия он озвучивал разные версии произошедшего в ночном клубе 30 декабря.

    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете.
    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Он находится в тюрьме с января.
    • Игрок 4 раза менял показания.

    «Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она пошла ко мне, но я не трогал ее», – заявил Алвес.

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    Источник: ARA

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    Сегодня, 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11905

      R_a_i_n 13 минут назад

      Я её трахнул и хотел защитить от залёта!!!

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