Промес тренируется вместе со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес тренируется вместе с одноклубниками.
«Спартак» показал видео, на котором нидерландец проводит занятие в зале вместе с остальными игроками «Спартака».
- В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
- Он пропустил все 3 зимних сбора «Спартака» в ОАЭ и Турции.
- Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»