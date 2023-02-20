Промес тренируется вместе со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес тренируется вместе с одноклубниками.

«Спартак» показал видео, на котором нидерландец проводит занятие в зале вместе с остальными игроками «Спартака».

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Он пропустил все 3 зимних сбора «Спартака» в ОАЭ и Турции.

Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.

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