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Промес тренируется вместе со «Спартаком»

20 февраля 2023, 18:39
2

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес тренируется вместе с одноклубниками.

«Спартак» показал видео, на котором нидерландец проводит занятие в зале вместе с остальными игроками «Спартака».

  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
  • Он пропустил все 3 зимних сбора «Спартака» в ОАЭ и Турции.
  • Вероятная причина отсутствия футболиста на иностранных сборах – риск экстрадиции в Нидерланды.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (2)
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zigbert
1676963121
Молодец. Должен набрать оптимальную форму.
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alefreddy
1676973853
Антошка ждем на поляне
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