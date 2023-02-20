Набиуллин возвращается в «Рубин» спустя пять лет

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Рубин».

«Набиуллин возвращается в «Рубин», соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим», — заявил Кигинько.

27-летний Набиуллин в начале февраля расторг контракт с «Пари НН».

Он провел 13 матчей за клуб.

Набиуллин – воспитанник «Рубина».

Они играл за казанский клуб с 2014 по 2018-й год.

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