Агент экс-защитника сборной и чемпиона России ответил на вопрос о завершении карьеры игроком

Агент 29-летнего защитника Эльмира Набиуллина Дмитрий Кигинько рассказал, что осенью футболист отказался от имевшихся предложений по контракту.
– Ничего пояснить по Набиуллину сейчас не могу. Осенью он не нашел команду. Те предложения, которые были, его не устроили, а куда он хотел – не получилось. Поэтому пока он на паузе.
Надеюсь, что дальше у него все наладится. Предложения были, но Эльмир решил, что это все не его и ему неинтересно. Может быть, что‑то найдем еще ему. Если найдем, поработаем еще.
– Еще нельзя сказать, что он карьеру завершил?
– Да нет. Давайте пока не будем так вперед забегать. Ему не столько лет, чтобы так говорить.
- Набиуллин становился чемпионом России в составе «Зенита» в сезоне-2018/19.
- Летом прошлого года у игрока истек контракт с «Рубином», и он пропустил нынешний сезоне целиком.
- Также Набиуллин выступал в РПЛ за «Сочи», «Химки» и «Пари НН».
- Он провел 1 товарищеский матч за сборную России – против Казахстана в 2015 году.