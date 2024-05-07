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    • Агент экс-защитника сборной и чемпиона России ответил на вопрос о завершении карьеры игроком

    Агент экс-защитника сборной и чемпиона России ответил на вопрос о завершении карьеры игроком

    Агент 29-летнего защитника Эльмира Набиуллина Дмитрий Кигинько рассказал, что осенью футболист отказался от имевшихся предложений по контракту.

    – Ничего пояснить по Набиуллину сейчас не могу. Осенью он не нашел команду. Те предложения, которые были, его не устроили, а куда он хотел – не получилось. Поэтому пока он на паузе.

    Надеюсь, что дальше у него все наладится. Предложения были, но Эльмир решил, что это все не его и ему неинтересно. Может быть, что‑то найдем еще ему. Если найдем, поработаем еще.

    – Еще нельзя сказать, что он карьеру завершил?

    – Да нет. Давайте пока не будем так вперед забегать. Ему не столько лет, чтобы так говорить.

    • Набиуллин становился чемпионом России в составе «Зенита» в сезоне-2018/19.
    • Летом прошлого года у игрока истек контракт с «Рубином», и он пропустил нынешний сезоне целиком.
    • Также Набиуллин выступал в РПЛ за «Сочи», «Химки» и «Пари НН».
    • Он провел 1 товарищеский матч за сборную России – против Казахстана в 2015 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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