Агент экс-защитника сборной и чемпиона России ответил на вопрос о завершении карьеры игроком

Агент 29-летнего защитника Эльмира Набиуллина Дмитрий Кигинько рассказал, что осенью футболист отказался от имевшихся предложений по контракту.

– Ничего пояснить по Набиуллину сейчас не могу. Осенью он не нашел команду. Те предложения, которые были, его не устроили, а куда он хотел – не получилось. Поэтому пока он на паузе.

Надеюсь, что дальше у него все наладится. Предложения были, но Эльмир решил, что это все не его и ему неинтересно. Может быть, что‑то найдем еще ему. Если найдем, поработаем еще.

– Еще нельзя сказать, что он карьеру завершил?

– Да нет. Давайте пока не будем так вперед забегать. Ему не столько лет, чтобы так говорить.