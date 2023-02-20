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  • Селюк: «Фалькао в ЦСКА – «фонарь», попытка развести российских лохов»

Селюк: «Фалькао в ЦСКА – «фонарь», попытка развести российских лохов»

20 февраля 2023, 08:45
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что ЦСКА пытался подписать нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.

«У Фалькао изначально проблемы с ногой такие, что, когда он уходил из «Монако», уже практически никуда по здоровью не проходил.

То, что Фалькао предлагали в ЦСКА – это чисто «фонарь», попытка развести российских лохов. Он же из‑за здоровья уходил из «Монако».

Так что никакого перехода Фалькао в ЦСКА изначально быть не могло. Это равнозначно тому, что умножить свою лигу на ноль.

Сейчас он играет в «Райо Вальекано», но может быть его по‑дружески записали туда просто те, кто имеет в этом клубе какой‑то процент?

Ну или сам он какой‑то процент там имеет. Не знаю. За этот сезон старина Фалькао забил случайно два мяча, причем каким‑то калекам. Это даже смешно.

Лучше тогда пригласить Гаттузо, Тотти или Бэкхема, которые наверняка в более оптимальной форме. Это хотя бы более рекламная история будет.

Тему с переходом Фалькао в ЦСКА даже обсуждать смешно. Уверен, армейцы в жизни не возьмут его.

Честно скажу, я думал, он уже давно закончил карьеру. Тут даже нечего говорить», – заявил Селюк.

  • 10 февраля колумбийцу исполнилось 37 лет.
  • Его аренда в ЦСКА сорвалась из-за санкций против московского клуба.
  • Футболист побоялся ехать в Россию из-за наличия недвижимости в США.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Райо Вальекано Фалькао Радамель Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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paracetamol
1676872851
А чё, кони купят, они же кони!
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Skull_Boy
1676881697
И в правду нахрен им нужен бы был Фалькао, если он и в Райо в состав не проходит, а тем более ему 37
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Томик
1676887645
Не надо обобщать. Лохи были конскими.
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АКС-74У
1676927349
Селюк, конечно, еще тот авторитет. И странно выглядит утверждение, что калека "Фалькао забил случайно два мяча, причем каким‑то калекам".
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Snek
1676938375
Да ну бред, ЦСКА если и берёт игроков, то только за бесплатно, за дешёво или если можно перепродать. В идеале взять за бесплатно и перепродать за овердофига мильёнов евро одним траншем, не глядя без аренды и просмотров. И ещё важный момент, з\п в ЦСКА тоже считается нормой, если у тебя её вообще нет, либо минимальный оклад+бонусы за личные командные достижения. Судя по всему Фалькао пошёл бы в РПЛ только за баблом, в ЦСКА его не дадут, потому что его там попросту нет и не будет, а даже если будет, то всё равно потратят на игроков, которых можно перепродать дороже.
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3meeeD
1676980693
Сказал главный лохотронщик,который сам втюхивает шлак
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