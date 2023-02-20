Селюк: «Фалькао в ЦСКА – «фонарь», попытка развести российских лохов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что ЦСКА пытался подписать нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.

«У Фалькао изначально проблемы с ногой такие, что, когда он уходил из «Монако», уже практически никуда по здоровью не проходил.

То, что Фалькао предлагали в ЦСКА – это чисто «фонарь», попытка развести российских лохов. Он же из‑за здоровья уходил из «Монако».

Так что никакого перехода Фалькао в ЦСКА изначально быть не могло. Это равнозначно тому, что умножить свою лигу на ноль.

Сейчас он играет в «Райо Вальекано», но может быть его по‑дружески записали туда просто те, кто имеет в этом клубе какой‑то процент?

Ну или сам он какой‑то процент там имеет. Не знаю. За этот сезон старина Фалькао забил случайно два мяча, причем каким‑то калекам. Это даже смешно.

Лучше тогда пригласить Гаттузо, Тотти или Бэкхема, которые наверняка в более оптимальной форме. Это хотя бы более рекламная история будет.

Тему с переходом Фалькао в ЦСКА даже обсуждать смешно. Уверен, армейцы в жизни не возьмут его.

Честно скажу, я думал, он уже давно закончил карьеру. Тут даже нечего говорить», – заявил Селюк.

10 февраля колумбийцу исполнилось 37 лет.

Его аренда в ЦСКА сорвалась из-за санкций против московского клуба.

Футболист побоялся ехать в Россию из-за наличия недвижимости в США.

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