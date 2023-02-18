Стало известно, почему Фалькао отказался от трансфера в ЦСКА

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао этой зимой рассматривал вариант трансфера в ЦСКА.

«Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Радамель созванивался с Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву.

Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а у колумбийца недвижимость в Штатах. И он решил не рисковать», – написал источник.

37-летний Фалькао больше всего матчей в карьере провел за «Монако» (2013-2019 годы).

Фалькао дважды выигрывал Лигу Европы.

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

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