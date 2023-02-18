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    Стало известно, почему Фалькао отказался от трансфера в ЦСКА

    Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао этой зимой рассматривал вариант трансфера в ЦСКА.

    «Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Радамель созванивался с Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву.

    Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а у колумбийца недвижимость в Штатах. И он решил не рисковать», – написал источник.

    • 37-летний Фалькао больше всего матчей в карьере провел за «Монако» (2013-2019 годы).
    • Фалькао дважды выигрывал Лигу Европы.
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +765

      Таврида 21 минуту назад

      Подлые пендосы и здесь нагадили.

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