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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в столичный клуб.
— Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.
— Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.
— А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.
— Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.
— Это на поле. А за пределами разные истории случались.
— Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата.
- Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
- Игрок будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
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