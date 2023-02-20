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    Глава совета директоров «Локомотива»: «Токсичность Дзюбы? Его бэкграунд – рекорды по голам в РПЛ и сборной»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в столичный клуб.

    — Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

    — Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

    — А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

    — Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

    — Это на поле. А за пределами разные истории случались.

    — Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • Игрок будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      magdegys 30 минут назад

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      Рейтинг: +784

      Таврида 52 минуты назад

      Ясно: Дзюба - креативно-токсичный негативный бэкграунд.

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