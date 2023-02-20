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  • Глава совета директоров «Локомотива»: «Токсичность Дзюбы? Его бэкграунд – рекорды по голам в РПЛ и сборной»

Глава совета директоров «Локомотива»: «Токсичность Дзюбы? Его бэкграунд – рекорды по голам в РПЛ и сборной»

20 февраля 2023, 01:04
11

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в столичный клуб.

— Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

— Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

— А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

— Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

— Это на поле. А за пределами разные истории случались.

— Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата.

  • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
  • Игрок будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Таврида
1676847667
Ясно: Дзюба - креативно-токсичный негативный бэкграунд.
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1676863514
Дело в том, что Локомотиву сейчас голы важны как воздух, забивают они крайне мало, третья результативность с конца. А кто-нибудь вспомнит из всех рекордов Дзюбы, действительно важные голы? Четыре гола умершему Тамбову, третьи-четвёртые голы в матчах, где Зенит выигрывал разгромом, голы Сан-Марино и Казахстану за сборную - вот и все рекорды.
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Красногвардейчик
1676866726
Ну вот...ещё один адвокат Дзюбы появился)
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paracetamol
1676873134
Ну давай, давай, перевоспитывай! Посмотрим что получится с твоим бэкграундом, гм.
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Нуф-Нуф
1676874854
Его бэкграунд - онанизм.
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