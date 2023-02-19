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    Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не пригласил Дзюбу

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что в клубе обсуждалась кандидатура форварда Артема Дзюбы.

    — Не сомневаюсь, что вы внимательно следите за событиями в РПЛ. Как вам появление Дзюбы и Смольникова в «Локомотиве»?

    — Желаю обоим ребятам, которые были с нами на чемпионате мира в 2018 году, проявить себя в «Локомотиве» и помочь своей новой команде. Другое дело, что им объективно может понадобиться время для того, чтобы влиться в новую реальность.

    — Этой зимой Дзюбу несколько раз «отправляли» в «Ференцварош». Хоть какая-то доли правды в этом была?

    — Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в «Локомотиве».

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • Игрок будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии и выступит в 1/8 финала Лиги Европы.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      Great Tartaria 51 минуту назад

      богатенький Буратино ( дерево)

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