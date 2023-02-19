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  • Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не пригласил Дзюбу

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не пригласил Дзюбу

19 февраля 2023, 20:13
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что в клубе обсуждалась кандидатура форварда Артема Дзюбы.

— Не сомневаюсь, что вы внимательно следите за событиями в РПЛ. Как вам появление Дзюбы и Смольникова в «Локомотиве»?

— Желаю обоим ребятам, которые были с нами на чемпионате мира в 2018 году, проявить себя в «Локомотиве» и помочь своей новой команде. Другое дело, что им объективно может понадобиться время для того, чтобы влиться в новую реальность.

— Этой зимой Дзюбу несколько раз «отправляли» в «Ференцварош». Хоть какая-то доли правды в этом была?

— Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в «Локомотиве».

  • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
  • Игрок будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии и выступит в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Локомотив Дзюба Артем Черчесов Станислав
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Great Tartaria
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