Головин прокомментировал свой гол «Бресту»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался по итогам матча 24-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:1). Россиянин открыл счет.

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнера, все удачно получилось.

Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятны. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», – сказал Головин.

У Головина 6 голов в сезоне Лиги 1 – личный рекорд.

«Монако» идет в таблице 2-м.

Головиным интересуется «Боруссия» Д.

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