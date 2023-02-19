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    Крауч: «Моя жена не следит за футболом. Однажды позвонила мне за десять минут до матча, чтобы узнать, где я»

    Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч рассказал, что его жена не разделяет его интерес к футболу.

    «Моя жена не любит и не следит за футболом. Однажды она позвонила мне за десять минут до игры, чтобы узнать, где я», – сказал англичанин.

    • Крауч закончил карьеру в 2019 году.
    • Больше всего матчей в карьере Крауч провел за «Сток Сити» (2011-2019 годы).
    • На счету Крауча 42 матча за сборную Англии, 22 гола.

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    Источник: твиттер Football Tweet

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