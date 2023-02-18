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Кирьяков назвал лучшего тренера России

18 февраля 2023, 20:32
8

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о своем коллеге – Сергее Семаке из «Зенита».

— Кто для вас лучший тренер России сейчас?

— Определенно Семак. Как ни крути, результаты говорят за тебя. Он выигрывает один чемпионат за другим. На мой взгляд, он абсолютно лучший тренер в России.

— Его можно представить в европейском топ-чемпионате и топ-клубе? Могло бы у него получится там?

— Думаю, получилось бы. Но опять же — многое зависит от обстоятельств. Туда надо идти со своей командой, знать язык. Чтобы рядом находились люди, которым ты доверяешь, чтобы никто не вмешивался в работу. У нас самодуров хватает среди руководителей, но, к сожалению, они есть и на Западе.

Если все это будет, думаю, у Семака все должно получиться [в Европе]. Он все доказал своей работой — держит удар, спокойно воспринимает критику, набрался опыта, набил шишек. Плюс есть выигранные титулы, которые придают уверенности. Все это говорит о том, что он спокойно может работать в топ-чемпионате.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • С того момента «Зенит» взял 4 чемпионства.
  • «Ленинградец» Кирьякова лидирует в своей подгруппе Второй лиги.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ленинградец Кирьяков Сергей Семак Сергей
Комментарии (8)
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MaxRnD
1676743728
Надо было иранцам это заранее объяснить
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Krics
1676746002
Пора сборную брать,ихмо.
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Persona_non_Grata
1676749253
Ну - САМО СОБОЙ ! )) Серега, ВЕРИМ !!! ))) Тем более теска, епт )))
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DOCTOR PENALTY
1676754349
Ну что ещё может сказать тренер Ленинградца про ленинградца? Можно ведь и в "газовую камеру" попасть. )
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