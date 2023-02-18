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    АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Астон Виллой» (4:2), забив 2 гола после 90-й минуты

    «Арсенал» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:2 в 24-м туре чемпионата Англии.

    У лондонцев забили Букайо Сака, Александр Зинченко и Габриэль Мартинелли, у бирмингемцев – Олли Уоткинс и Филиппе Коутиньо. Также автогол в пассиве вратаря Эмилиано Мартинеса.

    Набрав три очка, команда Микеля Артеты вернулась на первое место в таблице АПЛ.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Астон Вилла – Арсенал – 2:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Уоткинс, 6; 1:1 – Сака, 16; 2:1 – Коутиньо, 32; 2:2 – Зинченко, 61; 2:3 – Мартинес (в свои ворота), 90+3; 2:4 – Мартинелли, 90+8.

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    «Астон Вилла» – «Арсенал»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ
    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      dvergerger 16 минут назад


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      Рейтинг: +763

      Таврида 24 минуты назад

      Теперь ждем когда Мартинес вынесет свое чучело и будет издеваться над ним, бггг

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      Рейтинг: +448

      lipatov32 35 минут назад

      Мартинес утырок. Довыеживаля на ЧМ! Дятел!!!!

      3
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      Рейтинг: +100538

      zigbert 43 минуты назад

      В этой игре Арсенал показал что после нескольких неудач команда будет продолжать борьбу за чемпионство в АПЛ. Два раза команде Артеты пришлось отыгрываться. Третий гол получился курьезный, мяч от перекладины попал во вратаря и влетел в ворота. У Астон Виллы тоже были прекрасные моменты при счете 2:2, все было на тоненького.

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      Рейтинг: +12302

      Вомбат > zigbert 24 минуты назад

      Курьезный, потому что вратарь зевнул. Такие мячи надо переводить не в штангу, а на угловой. Но вратарь запоздал с броском. Болельщиков Арсенала с волевой победой. Команда показала характер. Зинченко сыграл великолепно, Жиржиньо тоже, Эдегор снова понравился. И Мартинелли хорошо вышел. Команда снова в гонке за золотом.

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      Рейтинг: +2211

      Maxi_7 50 минут назад

      Отличный матч! Отличный ответ всем скептикам! Дух Арсенала силён! Борьба продолжается.
      Всех канониров с важнейшей победой!
      P.S. Жоржиньо просто красавец!

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      Рейтинг: +54293

      MaxRnD > Maxi_7 42 минуты назад

      Меня больше радует, что аргентинскому хаму наконец-то прилетел бумеранг

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