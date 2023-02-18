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«Арсенал» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:2 в 24-м туре чемпионата Англии.
У лондонцев забили Букайо Сака, Александр Зинченко и Габриэль Мартинелли, у бирмингемцев – Олли Уоткинс и Филиппе Коутиньо. Также автогол в пассиве вратаря Эмилиано Мартинеса.
Набрав три очка, команда Микеля Артеты вернулась на первое место в таблице АПЛ.
Англия. АПЛ. 24-й тур
Астон Вилла – Арсенал – 2:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Уоткинс, 6; 1:1 – Сака, 16; 2:1 – Коутиньо, 32; 2:2 – Зинченко, 61; 2:3 – Мартинес (в свои ворота), 90+3; 2:4 – Мартинелли, 90+8.
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