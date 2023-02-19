Эмери раскритиковал Мартинеса за поход на угловой к чужим воротам. После этого «Вилла» пропустила в пустые

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери недоволен, что его вратарь Эмилиано Мартинес пошел на угловой к чужим воротам при счете 2:3 в матче 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:4). Это закончилось для бирмингемцев пропущенным голом в пустые ворота.

«Я очень разочарован. Последний гол получился неприятным. Я никогда не говорил своему вратарю идти на угловой. Это заканчивается вратарским голом один раз из 100. А в 20 случаях из 100 голкипер теряет позицию и его команда пропускает. Нужно сохранять здравый смысл.

Теперь Мартинес знает об этом. Это знание для его карьеры», – сказал Эмери.

Мартинес – действующий чемпион мира.

30-летний вратарь в сезоне АПЛ провел 21 матч, пропустил 31 гол.

Игрок стоит 28 миллионов евро.

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