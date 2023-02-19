Мартинелли начал праздновать гол «Астон Вилле», еще не забив его

Он ясновидящий. )))
Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли накануне забил «Астон Вилле» в матче 24-го тура АПЛ (4:2).
Бразилец забил в компенсированное время в пустые ворота (вратарь бирмингемцев уходил на угловой к чужим воротам). Мартинелли торжествующе развел руки еще до того как забил, что видно на скриншоте.
- «Арсенал» дважды уступал в счете.
- В ворота «Астон Виллы» не успел вернуться Эмилиано Мартинес, ранее игравший за «Арсенал».
- Лондонцы лидируют в АПЛ.
Скриншот Viaplay.
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