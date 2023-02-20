«Показали, что у нас есть яйца». Зинченко – о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»

У хохлов, только голая жопа да яица.
Страна попрашайка. Вам 1 доллар кинуть, вы друг дружке, теже жопу и яица отлижете.
Шоумены.
:)))
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (4:2) в 24-м туре АПЛ.
«Игра «Арсенала» в первом тайме была недостаточно хорошей. Я вообще не был доволен ею. Во втором тайме мы показали характер. Показали, что у этой команды есть яйца.
Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были важнее», – сказал Зинченко.
- Зинченко отличился в этой игре.
- Украинец пришел в «Арсенал» летом из «Манчестер Сити».
- В РПЛ Зинченко играл за «Уфу».
Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?