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    «Показали, что у нас есть яйца». Зинченко – о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»

    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (4:2) в 24-м туре АПЛ.

    «Игра «Арсенала» в первом тайме была недостаточно хорошей. Я вообще не был доволен ею. Во втором тайме мы показали характер. Показали, что у этой команды есть яйца.

    Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были важнее», – сказал Зинченко.

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    Источник: Football London

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4328

      Питерский князь 36 минут назад

      У хохлов, только голая жопа да яица.
      Страна попрашайка. Вам 1 доллар кинуть, вы друг дружке, теже жопу и яица отлижете.
      Шоумены.
      :)))

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