«Показали, что у нас есть яйца». Зинченко – о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (4:2) в 24-м туре АПЛ.

«Игра «Арсенала» в первом тайме была недостаточно хорошей. Я вообще не был доволен ею. Во втором тайме мы показали характер. Показали, что у этой команды есть яйца.

Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были важнее», – сказал Зинченко.

Зинченко отличился в этой игре.

Украинец пришел в «Арсенал» летом из «Манчестер Сити».

В РПЛ Зинченко играл за «Уфу».

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