Зинченко предложил революционное изменение в правилах футбола

Сегодня, 00:35

Футболист «Ноттингем Форест» Александр Зинченко считает, что судьям нужно иначе трактовать игру рукой.

«Я играю и смотрю футбол много лет, но до сих пор не понимаю, как судьи порой интерпретируют моменты с игрой рукой.

Я бы сделал так: если мяч касается руки – любым способом, не важно как – это пенальти. Трактовку этого правила точно нужно улучшить», – сказал Зинченко на стриме в соцсети.

  • Зинченко арендован у «Арсенала» до лета.
  • Игрок 4 раза брал АПЛ с «Манчестер Сити».
  • В РПЛ Зинченко выступал за «Уфу».

Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Ноттингем Форест Зинченко Александр
