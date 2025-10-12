Зинченко предложил революционное изменение в правилах футбола

Футболист «Ноттингем Форест» Александр Зинченко считает, что судьям нужно иначе трактовать игру рукой.
«Я играю и смотрю футбол много лет, но до сих пор не понимаю, как судьи порой интерпретируют моменты с игрой рукой.
Я бы сделал так: если мяч касается руки – любым способом, не важно как – это пенальти. Трактовку этого правила точно нужно улучшить», – сказал Зинченко на стриме в соцсети.
- Зинченко арендован у «Арсенала» до лета.
- Игрок 4 раза брал АПЛ с «Манчестер Сити».
- В РПЛ Зинченко выступал за «Уфу».
Источник: «РБ Спорт»