Зинченко уличили в неуплате налогов

Вчера, 21:23
1

Новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко нарушил британское налоговое законодательство.

Игрок получил налоговый счeт об уплате задолженности в 300 тысяч фунтов стерлингов по корпоративному налогу от HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании). Помимо этого украинец должен заплатить 35 тысяч фунтов своим бухгалтерам.

  • Зинченко принадлежит «Арсеналу». Аренда в «Форест» рассчитана на сезон-2025/26.
  • Украинец еще не успел дебютировать за новый клуб.
  • В 2015-2016 годах Зинченко выступал в России за «Уфу».

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Ноттингем Форест Зинченко Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1757444917
Салоеды они такие . не любят платить весь мир им должен ...море то чёрное вырыли ложками ...
Ответить
