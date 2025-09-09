Зинченко уличили в неуплате налогов

Новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко нарушил британское налоговое законодательство.

Игрок получил налоговый счeт об уплате задолженности в 300 тысяч фунтов стерлингов по корпоративному налогу от HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании). Помимо этого украинец должен заплатить 35 тысяч фунтов своим бухгалтерам.