Зинченко уличили в неуплате налогов

Новичок «Ноттингем Форест» Александр Зинченко нарушил британское налоговое законодательство.
Игрок получил налоговый счeт об уплате задолженности в 300 тысяч фунтов стерлингов по корпоративному налогу от HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании). Помимо этого украинец должен заплатить 35 тысяч фунтов своим бухгалтерам.
- Зинченко принадлежит «Арсеналу». Аренда в «Форест» рассчитана на сезон-2025/26.
- Украинец еще не успел дебютировать за новый клуб.
- В 2015-2016 годах Зинченко выступал в России за «Уфу».
Источник: The Sun