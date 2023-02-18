Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин оценил гол Хвичи в ворота «Сассуоло»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    • Неаполитанцы в пятницу победили «Сассуоло» со счетом 2:0.
    • Грузин забил, протащив мяч с центра поля.
    • Он повторил достижение 1930 года.

    «Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше и лучше, хотя видно, что ему становится сложнее.

    Однако с каждым разом он находит варианты для забивания голов. Вчера в матче с «Сассуоло» Хвича забил редкий по красоте мяч, пройдя почти с центра поля.

    Грузин забил гол, как Месси? Нет, он забил, как Кварацхелия», – сказал Семин.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Хвича прокомментировал победу «Наполи» над «Сассуоло»
    Хвича повторил достижение 1930 года
    Серия А. «Наполи» победил «Сассуоло» (2:0) и лидирует с отрывом в 18 очков. Хвича забил 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 минут назад

      Никакого отношения не имеет Сёмин к Хвиче но примазывается или кто то примазывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3639

      Ziklop 37 минут назад

      Палыч молодца! а ведь не слушали его, может просто деньгу украли вовремя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11