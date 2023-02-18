Семин оценил гол Хвичи в ворота «Сассуоло»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Неаполитанцы в пятницу победили «Сассуоло» со счетом 2:0.

Грузин забил, протащив мяч с центра поля.

Он повторил достижение 1930 года.

«Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше и лучше, хотя видно, что ему становится сложнее.

Однако с каждым разом он находит варианты для забивания голов. Вчера в матче с «Сассуоло» Хвича забил редкий по красоте мяч, пройдя почти с центра поля.

Грузин забил гол, как Месси? Нет, он забил, как Кварацхелия», – сказал Семин.

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