Шалимов посоветовал Головину не переходить в дортмундскую «Боруссию»

Обдуманно..., но агент Головина, верняк, мыслит по-другому. (((
Игорь Шалимов порассуждал о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».
«По Головину и Дортмунду. Как говорят, это шаг вперед, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты.
В обоих чемпионатах есть лидеры – «ПСЖ» и «Бавария», остальное – конкурентная среда, но до первого места не дотянуться.
Плюс Германия после Монако как страна для проживания – место довольно спорное. Я играл в Дуйсбурге – это не просто дыра, а дыра дырой.
Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование.
И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», – сказал Шалимов.
- 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.
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