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    Шалимов посоветовал Головину не переходить в дортмундскую «Боруссию»

    Игорь Шалимов порассуждал о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

    «По Головину и Дортмунду. Как говорят, это шаг вперед, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты.

    В обоих чемпионатах есть лидеры – «ПСЖ» и «Бавария», остальное – конкурентная среда, но до первого места не дотянуться.

    Плюс Германия после Монако как страна для проживания – место довольно спорное. Я играл в Дуйсбурге – это не просто дыра, а дыра дырой.

    Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование.

    И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», – сказал Шалимов.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24223

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Обдуманно..., но агент Головина, верняк, мыслит по-другому. (((

      0
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      Рейтинг: +2708

      BlackMurder 33 минуты назад

      Шмели, его за пару лет толкнут млн за 70

      0
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      Рейтинг: +838

      sined1951 2 часа назад

      Правильный совет.

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