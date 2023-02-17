«Провоцирует соперников, дорисовывает нарушения». Судья Казарцев – о Соболеве

Футбольный арбитр Василий Казарцев высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

– Еще один игрок, которого часто критикуют за агрессию и симуляции – Александр Соболев.

– Ну вот такой он футболист. Может, чем он себя больше заведeт, тем качественней сыграет. Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым.

Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим.

Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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