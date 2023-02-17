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    «Провоцирует соперников, дорисовывает нарушения». Судья Казарцев – о Соболеве

    Футбольный арбитр Василий Казарцев высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    – Еще один игрок, которого часто критикуют за агрессию и симуляции – Александр Соболев.

    – Ну вот такой он футболист. Может, чем он себя больше заведeт, тем качественней сыграет. Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым.

    Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим.

    • Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7856

      Томик 12 минут назад

      Казарцев? Придумывает пенальти, самоутверждается, как мамкин мужчина за счет футболистов.

      0
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      Рейтинг: +17014

      NewLife 12 минут назад

      Один из худших судей, даже без дорисовок)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11873

      R_a_i_n 1 час назад

      Как это мудло может что-то говорить про Соболева после проверим-проверим???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      rac531 1 час назад

      Чья корова мычала, но уж казарская точно молчала)

      3
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      Рейтинг: +33370

      oyabun 1 час назад

      Это тот самый Казарцев который в игре с Сочи "нарисовал" нам 2 левых гола? (( Лучше бы он молчал.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      АлексМак 1 час назад

      Верно сказал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1408

      сутулая собака и лисы > АлексМак 1 час назад

      кантона и гаттузо имели схожий менталитет на поле.

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