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    Алвес сказал жене, что из-за алкоголя ничего не помнит о произошедшем в ночном клубе

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес находился в состоянии сильного алкогольного опьянения 30 декабря.

    Из-за этого 39-летний футболист не помнит ничего из событий в ночном клубе. Об этом он рассказал своей жене Джоане Санс.

    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете.
    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Он находится в тюрьме с января.
    • Игрок 4 раза менял показания в ходе следствия.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      Ниф-Ниф 1 час назад

      Вообще то алкогольное опьянение - это отягчающее вину обстоятельство.

      2
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      Рейтинг: +1928

      jek718875 1 час назад

      Если б он был обожранный в хлам, у него бы не поднялся, по себе знаю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5651

      TOMSON > jek718875 1 час назад

      У всех по разному. Некоторых отцами делают пока они в хлам лежат.

      1
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      Рейтинг: +11869

      R_a_i_n > jek718875 20 минут назад

      Та ну))) Под этим делом наооборот к бабам тянет!

      0
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      Рейтинг: +758

      Таврида 1 час назад

      — Ты что, не помнишь ничего?
      — Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.
      — Обзовись!
      — Век воли не видать! Суд помню, как шлем брали — помню, в середине — отрезало!
      — Так не бывает: тут помню — тут не помню!
      — Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции — ничего не помню! Ну, думаю...

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      Рейтинг: +3454

      acor94 1 час назад

      Это всё проясняет. Он был так набухан, что у него не встал и он не смог изнасиловать шлюх в клубе. Полностью оправдан!

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