Алвес сказал жене, что из-за алкоголя ничего не помнит о произошедшем в ночном клубе

Вообще то алкогольное опьянение - это отягчающее вину обстоятельство.
Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес находился в состоянии сильного алкогольного опьянения 30 декабря.
Из-за этого 39-летний футболист не помнит ничего из событий в ночном клубе. Об этом он рассказал своей жене Джоане Санс.
- Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете.
- Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
- Он находится в тюрьме с января.
- Игрок 4 раза менял показания в ходе следствия.
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