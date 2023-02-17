Алвес сказал жене, что из-за алкоголя ничего не помнит о произошедшем в ночном клубе

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес находился в состоянии сильного алкогольного опьянения 30 декабря.

Из-за этого 39-летний футболист не помнит ничего из событий в ночном клубе. Об этом он рассказал своей жене Джоане Санс.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете.

Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.

Он находится в тюрьме с января.

Игрок 4 раза менял показания в ходе следствия.

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