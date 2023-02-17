Евсеев до сих пор не отреагировал на драку между игроками «Шинника» и «Миная»

Защитник «Шинника» Артем Семейкин ответил на вопросы о реакции главного тренера команды Вадима Евсеева на драку с футболистами «Миная» в турецком отеле.

– Что после драки сказал тренер Вадим Евсеев?

– У нас сейчас, так скажем, выходные, и мы еще не виделись с Вадимом Валентиновичем.

– Он откладывает момент разговора?

– Нет, он никогда не откладывает. Он за Россию! Я думаю, что гордится нами.

Драка произошла вечером 13 февраля.

Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!