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    Евсеев до сих пор не отреагировал на драку между игроками «Шинника» и «Миная»

    Защитник «Шинника» Артем Семейкин ответил на вопросы о реакции главного тренера команды Вадима Евсеева на драку с футболистами «Миная» в турецком отеле.

    – Что после драки сказал тренер Вадим Евсеев?

    – У нас сейчас, так скажем, выходные, и мы еще не виделись с Вадимом Валентиновичем.

    – Он откладывает момент разговора?

    – Нет, он никогда не откладывает. Он за Россию! Я думаю, что гордится нами.

    • Драка произошла вечером 13 февраля.
    • Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +885

      Rabinovi_ch 5 минут назад

      Он наверное переживает, что не принял в ней участие...

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