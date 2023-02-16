Соболев: «Спартак» уже выигрывал ненужные кубки, а потом в чемпионате все было не очень»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в Зимнем кубке РПЛ.

«В чем важность этой победы? Ни в чем. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное — это чемпионат.

Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень все было. Эти кубки вообще ничего не значат, — сказал Соболев.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Чемпионат России возобновится в марте.

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