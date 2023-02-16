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    Соболев: «Спартак» уже выигрывал ненужные кубки, а потом в чемпионате все было не очень»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в Зимнем кубке РПЛ.

    «В чем важность этой победы? Ни в чем. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное — это чемпионат.

    Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень все было. Эти кубки вообще ничего не значат, — сказал Соболев.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +77

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Спартак чемпион товарняков и не более. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +751

      Таврида 1 час назад

      В кои-то веки с Дельфином согласен. Брать Копа дель Соль и брать даже РПЛ, это немножко разные величины...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2055

      alefreddy 1 час назад

      пора за нужное браться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4034

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А если он аршавина не слышал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2549

      fakeid 2 часа назад

      просто повторил слова аршавина:

      https://bombardir.ru/news/686933

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6067

      subbotaspartak 2 часа назад

      Это точно

      3
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      Рейтинг: +17681

      ilichkadr 2 часа назад

      Ай, да Шурик, ай да молодца!!! Ну, можешь, когда захочешь блеснуть красноречием!!!

      3
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      Рейтинг: +20531

      Persona_non_Grata > ilichkadr 2 часа назад

      Главное чтобы не накаркал !!! Но вроде дельфины не умеют каркать )))

      4
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      Рейтинг: +14358

      playsh > ilichkadr 2 часа назад

      Эти кубки нужные,но только самолюбие потешить да связи наиграть.Тоже полезно.Составчик бы посильнее,да в изоляции хорошие клубы не соберёшь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +559

      rattyboy > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Надельфинит

      0
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      Рейтинг: +17681

      ilichkadr > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да, дельфины очень умные животные. Умнее большинства наших футболистов.........

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      Рейтинг: +17681

      ilichkadr > playsh 2 часа назад

      Саша, привет. Сегодня Спартак смотрится очень хорошо. Это не видит только слепой.

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      Рейтинг: +14358

      playsh > ilichkadr 1 час назад

      Будем надеяться на лучшее.

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      Рейтинг: +28368

      JTherry > Persona_non_Grata 1 час назад

      "правильные дельфины" говорят на простом человеческом языке...))

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