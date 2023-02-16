Товарищеский матч. «Крылья Советов» проиграли «Нефтчи» (2:3)

«Крылья Советов» уступили «Нефтчи» из Узбекистана в товарищеском матче на сборах в Турции.

Самарцы потерпели поражение со счетом 2:3.

В составе «Крыльев» забили Александр Солдатенков и Владимир Хубулов.

Товарищеский матч

Крылья Советов (Самара, Россия) – Нефтчи (Фергана, Узбекистан) – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Бободжонов, 6; 0:2 – Адхамзоде, 33; 0:3 – Валиев, 39; 1:3 – Солдатенков, 65; 2:3 – Хубулов, 76.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!