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    Зарема: «Будь Кофрие на кубковом матче с «Зенитом», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравила с днем рождения Максимилиано Кофрие, упомянув драку в конце матча Кубка России против «Зенита».

    «Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.

    Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», – сказала Зарема.

    • В августе Кофрие арендовал «Клермон».
    • У французского клуба есть опция выкупа игрока.
    • Сегодня, 16 февраля, бельгийцу исполнилось 26 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11261

      "supermax" 1 минуту назад

      умеет Зарема питерские попки всколыхнуть)

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      Рейтинг: +2541

      fakeid 2 часа назад

      кофрие: 186 см, 83 кг, рыжий
      родригао: 191 см, 97 кг.
      для справки.

      3
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      Рейтинг: +3453

      serhio80 > fakeid 1 час назад

      И что из твоей справки следует? Ну откормите свою родригау до 150 кг, тогда точно чемпионами станете)

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      Рейтинг: +392

      FCSpartakM > fakeid 56 минут назад

      ну а причем тут габариты? долговязый шамар ему навалял. Кофрие тупо плечистый как пенек.

      0
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      Рейтинг: +2541

      fakeid 2 часа назад

      из того, что я помню, родригао кому-то двинул в челюсь, и точно не ногой. эта хрюкалка уже тупо из пальца высасывает. а что с ней самой было бы в башкириях, если бы она не раздвигала ноги? и несомненно - по очень большой любви.

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      Рейтинг: +3619

      Ziklop > fakeid 2 часа назад

      справедливость ради, хоть она ныне не цене;
      Родригао первый маханул ногой и перевел конфликт в необратимый.
      Зарема подстрекательница, из-за таких драки на ровном месте и возникают.

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      Рейтинг: +20517

      Persona_non_Grata > Ziklop 20 минут назад

      Ты её на поле заметил в тот момент ?)))

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      Рейтинг: +20517

      Persona_non_Grata > fakeid 17 минут назад

      «Когда в человека кидаешь грязь, помни — до него она может не долететь, а на твоих руках останется» ... Кстати подобные высказывания о женщине, не красят НАСТОЯЩЕГО мужчину (((

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      Рейтинг: +17002

      NewLife 2 часа назад

      Если бы, да кабы. Дурацкий пост в части драки.

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      Рейтинг: +192

      RedMaksim97 2 часа назад

      Конченная ‍♂️

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      Рейтинг: +1107

      Fialet > RedMaksim97 1 час назад

      Это точно.

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