Зарема: «Будь Кофрие на кубковом матче с «Зенитом», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравила с днем рождения Максимилиано Кофрие, упомянув драку в конце матча Кубка России против «Зенита».

«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.

Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», – сказала Зарема.

В августе Кофрие арендовал «Клермон».

У французского клуба есть опция выкупа игрока.

Сегодня, 16 февраля, бельгийцу исполнилось 26 лет.

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