Зарема: «Будь Кофрие на кубковом матче с «Зенитом», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

умеет Зарема питерские попки всколыхнуть)
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поздравила с днем рождения Максимилиано Кофрие, упомянув драку в конце матча Кубка России против «Зенита».
«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.
Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», – сказала Зарема.
- В августе Кофрие арендовал «Клермон».
- У французского клуба есть опция выкупа игрока.
- Сегодня, 16 февраля, бельгийцу исполнилось 26 лет.
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