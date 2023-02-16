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    «Атлетико» лишится основного спонсора, который обещал платить клубу 40 миллионов в год

    «Атлетико» прекратит сотрудничество с криптовалютной платформой Whalefin.

    Прошлым летом стороны заключили контракт до 2027 года, по условиям которого клуб должен был зарабатывать 40 миллионов евро за сезон.

    Однако за последние месяцы криптовалютный рынок упал на 70 процентов, что вынудило Whalefin расторгнуть сделку.

    Президент «Атлетико» Энрико Сересо подтвердил эту информацию и заявил, что клуб находится в поисках нового спонсора.

    При этом мадридцы не исключают обращения в суд, чтобы потребовать оплату всей суммы, прописанной в контракте с Whalefin.

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    Источник: Mundo Deportivo

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