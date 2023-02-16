Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией

Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов сообщил о готовности национальной сборной еще раз сыграть с Россией.

В ноябре 2022 года команды встречались в Ташкенте.

Товарищеский матч завершился нулевой ничьей.

«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.

Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС.

Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», – сказал Ахмедов.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!