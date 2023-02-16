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    Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией

    Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов сообщил о готовности национальной сборной еще раз сыграть с Россией.

    • В ноябре 2022 года команды встречались в Ташкенте.
    • Товарищеский матч завершился нулевой ничьей.

    «Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.

    Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС.

    Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», – сказал Ахмедов.

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    Источник: Sport24

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