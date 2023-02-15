Нагельсмана удивила пассивность «ПСЖ»: «Они вообще не хотели отбирать мяч»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Мы хорошо играли в первые 25 минут, контролировали ситуацию. Но нацеленности на ворота не хватало. Наша команда была удивлена, что так много владела мячом. «ПСЖ» отошел назад.
Я был удивлен, что «ПСЖ» был так пассивен, сидел глубоко и вообще не планировал отбирать мяч», – сказал немец.
- В 1-й игре «ПСЖ» уступил дома со счетом 0:1.
- Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.
- Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.
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Источник: твиттер Bayern&Germany