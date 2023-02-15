Месси и Неймар после поражения от «Баварии» впервые за десять месяцев подошли к болельщикам «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар подошли к трибунам пошли поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки не подходили к фанатам после матчей в течение последних десяти месяцев. Неймар и Месси извинились за поражение и поблагодарили за поддержку.

В 1-й игре «ПСЖ» уступил дома со счетом 0:1.

Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

Фото: AFP.

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