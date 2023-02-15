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    Месси и Неймар после поражения от «Баварии» впервые за десять месяцев подошли к болельщикам «ПСЖ»

    Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар подошли к трибунам пошли поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Игроки не подходили к фанатам после матчей в течение последних десяти месяцев. Неймар и Месси извинились за поражение и поблагодарили за поддержку.

    • В 1-й игре «ПСЖ» уступил дома со счетом 0:1.
    • Единственный мяч забил бывший футболист «ПСЖ» Кингсли Коман.
    • Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.

    Фото: AFP.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54228

      MaxRnD 4 минуты назад

      В сравнении с Мбаппе, оба нулевые

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