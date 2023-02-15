Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Это не человеческий фактор». Артета не принял извинения арбитров за ошибочно засчитанный гол «Брентфорда»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ошибочное решение судей засчитать гол «Брентфорда» в 23-м туре АПЛ (1:1).

    • VAR забыл провести офсайдные линии в моменте с голом Айвана Тони.
    • Пасующий игрок был в офсайде.
    • Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес извинения лондонцам.

    «Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы, что неприемлемо. Ошибка стоила «Арсеналу» двух очков, которые уже не вернуть.

    Извинения судей? Я буду удовлетворен только тогда, когда нам вернут два очка, но этого не произойдет», – сказал Артета.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    VAR забыл провести офсайдные линии и ошибочно засчитал гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» 4
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2191

      Maxi_7 2 часа назад

      Полностью согласен с Артетой. Это непрофессионализм. Я ещё понимаю раньше можно было так сказать, когда судили без ВАР, но сейчас - у вас 300 тысяч повторов и просто тупо банально не сделать свою работу... это пипец просто. Ну а Арсеналу должны засчитать победу за тот матч, других вариантов просто быть не может.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11