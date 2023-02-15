«Это не человеческий фактор». Артета не принял извинения арбитров за ошибочно засчитанный гол «Брентфорда»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ошибочное решение судей засчитать гол «Брентфорда» в 23-м туре АПЛ (1:1).

VAR забыл провести офсайдные линии в моменте с голом Айвана Тони.

Пасующий игрок был в офсайде.

Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес извинения лондонцам.

«Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы, что неприемлемо. Ошибка стоила «Арсеналу» двух очков, которые уже не вернуть.

Извинения судей? Я буду удовлетворен только тогда, когда нам вернут два очка, но этого не произойдет», – сказал Артета.

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