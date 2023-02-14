В составе «ПСЖ» на матч с «Баварией» выйдет самый молодой игрок в истории плей-офф ЛЧ

Полузащитник Варрен Заир-Эмери выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Француз станет самым молодым игроком в истории, который выходил в стартовом составе в плей-офф ЛЧ. Его возраст – 16 лет и 343 дня.

Заир-Эмери стал самым молодым автором гола в истории «ПСЖ» в Лиге 1.

Он отличился в возрасте 16 лет и 330 дней в матче с «Монпелье».

Начало матча «ПСЖ» – «Бавария» – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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