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    В составе «ПСЖ» на матч с «Баварией» выйдет самый молодой игрок в истории плей-офф ЛЧ

    Полузащитник Варрен Заир-Эмери выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Француз станет самым молодым игроком в истории, который выходил в стартовом составе в плей-офф ЛЧ. Его возраст – 16 лет и 343 дня.

    • Заир-Эмери стал самым молодым автором гола в истории «ПСЖ» в Лиге 1.
    • Он отличился в возрасте 16 лет и 330 дней в матче с «Монпелье».
    • Начало матча «ПСЖ» – «Бавария» – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: Opta

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    14.02.2023 22:42
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