В «Шиннике» прокомментировали массовую драку с украинцами из «Миная» в Турции

Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил новость о массовой драке между футболистами ярославского клуба и украинского «Миная» на сборах в Турции.

«Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, так пишут в СМИ — нет», — сказал Мережин.

Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.

По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!