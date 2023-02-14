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    В «Шиннике» прокомментировали массовую драку с украинцами из «Миная» в Турции

    Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил новость о массовой драке между футболистами ярославского клуба и украинского «Миная» на сборах в Турции.

    «Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, так пишут в СМИ — нет», — сказал Мережин.

    • Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.
    • По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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