Зарема попросила боссов «Спартака» продлить Абаскаля на улучшенных условиях: «Боялась, что летом вместо него придет Карпин»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что порекомендовала клубу продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я писала менеджменту, что надо продлевать сейчас на улучшенных условиях. Боялась, что летом будет поздно. Мне было бы обидно, если бы пришeл, скорее всего, Карпин и половина «Ростова».

Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, как Пруцев и Зинковский, которая предельно вариативна и играет в максимальное количество комбинаций.

Теперь до лета 2025 я могу быть спокойна за «Спартак», наслаждаться атакующим футболом и прогрессом любимой команды», – заявила Зарема.

Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.

Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

Команда идет на втором месте в РПЛ.

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