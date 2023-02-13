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    Зарема попросила боссов «Спартака» продлить Абаскаля на улучшенных условиях: «Боялась, что летом вместо него придет Карпин»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что порекомендовала клубу продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    «Я писала менеджменту, что надо продлевать сейчас на улучшенных условиях. Боялась, что летом будет поздно. Мне было бы обидно, если бы пришeл, скорее всего, Карпин и половина «Ростова».

    Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, как Пруцев и Зинковский, которая предельно вариативна и играет в максимальное количество комбинаций.

    Теперь до лета 2025 я могу быть спокойна за «Спартак», наслаждаться атакующим футболом и прогрессом любимой команды», – заявила Зарема.

    • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
    • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7702

      mihail200606 4 минуты назад

      Новый менеджмент прям рад,наверное, таким советам от курицы, которая считает себя специалистом и все никак Спартак в покое не оставит..

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      Рейтинг: +13082

      Алексей З 13 минут назад

      Мне кажется она спецом подзаводит всех.
      Карпин только в Ростове может зажигать, ставя хз какой футбол.

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      Рейтинг: +20473

      Persona_non_Grata > Алексей З 5 минут назад

      Конечно спецом - у б о м ж е й аж пуканы рвутся )))

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