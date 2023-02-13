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  • Зарема попросила боссов «Спартака» продлить Абаскаля на улучшенных условиях: «Боялась, что летом вместо него придет Карпин»

Зарема попросила боссов «Спартака» продлить Абаскаля на улучшенных условиях: «Боялась, что летом вместо него придет Карпин»

13 февраля 2023, 21:06
4

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что порекомендовала клубу продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я писала менеджменту, что надо продлевать сейчас на улучшенных условиях. Боялась, что летом будет поздно. Мне было бы обидно, если бы пришeл, скорее всего, Карпин и половина «Ростова».

Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, как Пруцев и Зинковский, которая предельно вариативна и играет в максимальное количество комбинаций.

Теперь до лета 2025 я могу быть спокойна за «Спартак», наслаждаться атакующим футболом и прогрессом любимой команды», – заявила Зарема.

  • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
  • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
  • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (4)
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mihail200606
1676313288
Новый менеджмент прям рад,наверное, таким советам от курицы, которая считает себя специалистом и все никак Спартак в покое не оставит..
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R_a_i_n
1676314406
Карпин не самый плохой вариант. По крайней мере из внутренних вариантов.
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NewLife
1676315098
Гонор полез наружу, дайте ей медальку.
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гууд
1676319712
По статистике его уволят осенью. Валера топ тренер, только в Спартак вряд ли пойдёт.
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