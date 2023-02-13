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  • Мостовой: «Не думаю, что Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца контракта»

Мостовой: «Не думаю, что Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца контракта»

13 февраля 2023, 20:56
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Такая шумиха, как будто «Спартак» РПЛ выиграл. Продлили тренера, который неплохо себя проявил. Логичное решение руководства. Другое дело, что в «Спартаке» сначала продлевают в эйфории, а потом приходится увольнять с компенсациями.

Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», — сказал Мостовой.

  • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
  • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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nik55
1676311778
не скули
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Persona_non_Grata
1676311901
А думать это вообще не твоё !!!
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ScarlettOgusania
1676319097
Во-первых, в контракте Абаскаля прописана неустойка на случай разрыва, во-вторых, Мост что ли претендует на пост главного тренера?) копи бабки и получай лицензию
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шахта Заполярная
1676319638
Саша думать - это не твой конек.
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Plyash
1676324787
Думать тебе,мостяра,уже лет пять как нечем,высохло всё...
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AlexanderFCSM
1676327864
еп, у моуриньо, анчелотти, липпи, венгера, фергюсона и т.д. были просадки, это нормально, а ты животное молчал бы "Царь во дворца, Царь во дворца"
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