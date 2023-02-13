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    Мостовой: «Не думаю, что Абаскаль доработает в «Спартаке» до конца контракта»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    «Такая шумиха, как будто «Спартак» РПЛ выиграл. Продлили тренера, который неплохо себя проявил. Логичное решение руководства. Другое дело, что в «Спартаке» сначала продлевают в эйфории, а потом приходится увольнять с компенсациями.

    Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», — сказал Мостовой.

    • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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