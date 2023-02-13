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    Месси и Неймар уйдут из «ПСЖ» летом (Foot Mercato)

    «ПСЖ» готовится к уходу нападающих Лионеля Месси и Неймара летом 2023 года.

    По информации Foot Mercato, боссы парижского клуба хотят избавиться от Неймара в летнее трансферное окно. Их не устраивает неудачная игра бразильца после ЧМ-2022 и конфликты, которые он устроил в клубе.

    Месси, скорее всего, не продлит контракт с клубом, который истекает летом. Он примет окончательное решение после завершения розыгрыша Лиги чемпионов для «ПСЖ».

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 27 матчах.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
    • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» бесплатно в 2021 году.
    • В этом сезоне аргентинец забил 15 голов и отдал 14 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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