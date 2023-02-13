Месси и Неймар уйдут из «ПСЖ» летом (Foot Mercato)

«ПСЖ» готовится к уходу нападающих Лионеля Месси и Неймара летом 2023 года.

По информации Foot Mercato, боссы парижского клуба хотят избавиться от Неймара в летнее трансферное окно. Их не устраивает неудачная игра бразильца после ЧМ-2022 и конфликты, которые он устроил в клубе.

Месси, скорее всего, не продлит контракт с клубом, который истекает летом. Он примет окончательное решение после завершения розыгрыша Лиги чемпионов для «ПСЖ».

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 27 матчах.

В 2017 году «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» бесплатно в 2021 году.

В этом сезоне аргентинец забил 15 голов и отдал 14 ассистов в 25 матчах.

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