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    Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 14 февраля 2023

    «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

    Букмекеры не видят в этом матче фаворита и дают равные коэффициенты на победы команд – 2,60. На ничью можно поставить за 3,90.

    Источник: «Бомбардир»

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