«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
- Игра состоится во вторник, 14 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Матч также будет транслировать «Фонбет».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Букмекеры не видят в этом матче фаворита и дают равные коэффициенты на победы команд – 2,60. На ничью можно поставить за 3,90.
Источник: «Бомбардир»