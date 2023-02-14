«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Игра состоится во вторник, 14 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч также будет транслировать «Фонбет».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Букмекеры не видят в этом матче фаворита и дают равные коэффициенты на победы команд – 2,60. На ничью можно поставить за 3,90.

Прогноз на матч ПСЖ – Бавария