«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма – Ашраф Хакими, Маркиньос, Серхио Рамос, Нуну Мендеш – Уоррен Заир-Эмери, Данилу Перейра, Марко Верратти, Карлос Солер – Лионель Месси, Неймар.
- Бавария: Ян Зоммер – Жоау Канселу, Дайо Упамекано, Матейс де Лигт, Альфонсо Дэвис – Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Лерой Сане, Кингсли Коман – Эрик Шупо-Мотинг.
Судья: Майкл Оливер (Англия)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 7
- Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 25
Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», один раз выиграл «ПСЖ».
В последний раз команды встречались 13 апреля 2021 года – «Бавария» выиграла со счетом 1:0, гол забил Шупо-Мотинг.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
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