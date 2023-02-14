«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Матчей в еврокубках этого сезона: 7

Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 25

Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», один раз выиграл «ПСЖ».

В последний раз команды встречались 13 апреля 2021 года – «Бавария» выиграла со счетом 1:0, гол забил Шупо-Мотинг.

Коэффициенты:

Победа ПСЖ – 2.96

Ничья – 3.78

Победа Баварии – 2.49

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч ПСЖ – Бавария