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    Прогнозы и коэффициенты на матч «ПСЖ» – «Бавария»

    «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Майкл Оливер (Англия)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 7
    • Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», один раз выиграл «ПСЖ».

    В последний раз команды встречались 13 апреля 2021 года – «Бавария» выиграла со счетом 1:0, гол забил Шупо-Мотинг.

    Коэффициенты:

    • Победа ПСЖ – 2.96
    • Ничья – 3.78
    • Победа Баварии – 2.49

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч ПСЖ – Бавария

    Источник: «Бомбардир»

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