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  • Кажется, мы нашли самого здорового футболиста Европы – он играет за середняк Серии А и просто помешан на качалке

Кажется, мы нашли самого здорового футболиста Европы – он играет за середняк Серии А и просто помешан на качалке

13 февраля 2023, 18:11
4

Удивительно, но «Лечче» после выхода из Серии В по итогам прошлого сезона неплохо идет в этом. После 22 туров команда занимает 13-е место с 24 очками в активе. Самый яркий персонаж этой банды? Возможно, Самуэль Умтити, единственного чемпиона мира в составе. Возможно, Габриэл Стрефезза, который сейчас лучший бомбардир «Лечче» на данный момент. Возможно, Федерико Башкиротто – самый сильный и крепкий футболист, кажется, во всей Италии.

Посмотрите на эту машину:

Фактура вокруг великолепной формы Башкиротто:

• У Башкиротто всегда была неплохая фигура: с детства он работал на семейной форме, ездил на тракторах и таскал тяжести. «Когда я был в «Кремонезе», игроки удивлялись моей форме, я был крепче и массивнее остальных. Я защитник, мускулы помогали мне быть сильнее в обороне».

• Брат Франческо рассказывал о его форме так: «Он уже 8 лет самостоятельно посещает зал. То есть у Феде есть тренировки с клубом, иногда – дважды в день, а после них он идет в зал и работает там с персональным тренером. Иногда мы с девушкой говорим: «Давай поедим пасту, немного отдохнем». Он отказывается, потому что ест только свой долбаный рис и курицу».

Еще один комментарий от Франческо Башкиротто: «Брат помешан на правильном питании и своем мускулистом теле».

• Комментарий Башкротто: «Я пока не решил, что буду делать после завершения карьеры. Мне 25 (интервью состоялось год назад) все-таки. Совершенно точно я буду стремиться к сохранению формы. Профессиональные соревнования по бодибилдингу? Не знаю, мне нравится, очень, но я подумаю об этом позже».

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Фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press, соцсети Федерико Башкиротто

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Италия Лечче Башкиротто Федерико
Комментарии (4)
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dragoon000320
1676294766
да ну Адама Траоре выглядит в разы мощнее
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Таврида
1676298199
Адебайо Акинфенва
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Plyash
1676302752
Да ветеран Ибрагимович выглядит нисколько не хуже этого персонажа...
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pervomayday
1676329207
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