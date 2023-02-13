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    Кажется, мы нашли самого здорового футболиста Европы – он играет за середняк Серии А и просто помешан на качалке

    Удивительно, но «Лечче» после выхода из Серии В по итогам прошлого сезона неплохо идет в этом. После 22 туров команда занимает 13-е место с 24 очками в активе. Самый яркий персонаж этой банды? Возможно, Самуэль Умтити, единственного чемпиона мира в составе. Возможно, Габриэл Стрефезза, который сейчас лучший бомбардир «Лечче» на данный момент. Возможно, Федерико Башкиротто – самый сильный и крепкий футболист, кажется, во всей Италии.

    Посмотрите на эту машину:

    Фактура вокруг великолепной формы Башкиротто:

    • У Башкиротто всегда была неплохая фигура: с детства он работал на семейной форме, ездил на тракторах и таскал тяжести. «Когда я был в «Кремонезе», игроки удивлялись моей форме, я был крепче и массивнее остальных. Я защитник, мускулы помогали мне быть сильнее в обороне».

    • Брат Франческо рассказывал о его форме так: «Он уже 8 лет самостоятельно посещает зал. То есть у Феде есть тренировки с клубом, иногда – дважды в день, а после них он идет в зал и работает там с персональным тренером. Иногда мы с девушкой говорим: «Давай поедим пасту, немного отдохнем». Он отказывается, потому что ест только свой долбаный рис и курицу».

    Еще один комментарий от Франческо Башкиротто: «Брат помешан на правильном питании и своем мускулистом теле».

    • Комментарий Башкротто: «Я пока не решил, что буду делать после завершения карьеры. Мне 25 (интервью состоялось год назад) все-таки. Совершенно точно я буду стремиться к сохранению формы. Профессиональные соревнования по бодибилдингу? Не знаю, мне нравится, очень, но я подумаю об этом позже».

    P.S. И вы знаете, кто его конкурент:

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Фото: www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press, соцсети Федерико Башкиротто

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14321

      playsh 26 минут назад

      Да ветеран Ибрагимович выглядит нисколько не хуже этого персонажа...

      0
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      Рейтинг: +707

      Таврида 1 час назад

      Адебайо Акинфенва

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dragoon000320 2 часа назад

      да ну Адама Траоре выглядит в разы мощнее

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