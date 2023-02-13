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    «Это антифутбол». Малком рассказал, за какой поступок на поле ему стыдно

    Полузащитник «Зенита» Малком высказался о дисквалификации за драку в матче Кубка России со «Спартаком».

    – Ты не сыграешь в первой официальной игре из-за дисквалификации. Уже отпустил ту историю с дракой в матче со «Спартаком»?

    – Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним. А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее про антифутбол.

    Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, однако мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2031

      alefreddy 9 минут назад

      все справедливо жди CAS может еще подсыпят

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