Павлюченко определил лучших форвардов РПЛ

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, каких форвардов считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.
– Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.
– Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.
– Значит, пока они.
- Промес и Сычевой забили по 14 голов в чемпионате-2022/23.
- Россиянин котируется выше в списке бомбардиров, поскольку провел на 1 матч меньше.
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Источник: «Спорт-Экспресс»