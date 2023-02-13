Павлюченко определил лучших форвардов РПЛ

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, каких форвардов считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.

– Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.

– Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.

– Значит, пока они.

Промес и Сычевой забили по 14 голов в чемпионате-2022/23.

Россиянин котируется выше в списке бомбардиров, поскольку провел на 1 матч меньше.

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