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    Павлюченко определил лучших форвардов РПЛ

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, каких форвардов считает сильнейшими в РПЛ на сегодняшний день.

    – Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.

    – Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.

    – Значит, пока они.

    • Промес и Сычевой забили по 14 голов в чемпионате-2022/23.
    • Россиянин котируется выше в списке бомбардиров, поскольку провел на 1 матч меньше.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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