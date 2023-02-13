Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его русским. Украинец требует большего

Комментатор beIN Sports Фил Шоэн в соцсетях принес извинения полузащитнику «Марселя» Руслану Малиновскому.

По ходу матча с «Клермоном» футболиста назвали русским.

После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.

«Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я часто называл вас украинцем, однако после вашего удара однажды сказал: «Москва».

Видимо, сказался час задержки начала игры из-за слезоточивого газа, о России я и не думал.

Серьезные, неспокойные времена, о чем я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», – написал Шоэн.

Однако Малиновскому этого оказалось мало – он потребовал публичных извинений в прямом эфире beIN Sports.

«Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль.

Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», – ответил Малиновский в соцсетях.

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