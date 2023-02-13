Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его русским. Украинец требует большего

Это был газ Москвы, он сильно повлиял и на Флориду, и на мозги цеевропейцев (у кого таковые имеются). )))
Комментатор beIN Sports Фил Шоэн в соцсетях принес извинения полузащитнику «Марселя» Руслану Малиновскому.
- По ходу матча с «Клермоном» футболиста назвали русским.
- После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.
«Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я часто называл вас украинцем, однако после вашего удара однажды сказал: «Москва».
Видимо, сказался час задержки начала игры из-за слезоточивого газа, о России я и не думал.
Серьезные, неспокойные времена, о чем я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», – написал Шоэн.
Однако Малиновскому этого оказалось мало – он потребовал публичных извинений в прямом эфире beIN Sports.
«Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль.
Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», – ответил Малиновский в соцсетях.
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