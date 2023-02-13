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    Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его русским. Украинец требует большего

    Комментатор beIN Sports Фил Шоэн в соцсетях принес извинения полузащитнику «Марселя» Руслану Малиновскому.

    • По ходу матча с «Клермоном» футболиста назвали русским.
    • После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.

    «Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я часто называл вас украинцем, однако после вашего удара однажды сказал: «Москва».

    Видимо, сказался час задержки начала игры из-за слезоточивого газа, о России я и не думал.

    Серьезные, неспокойные времена, о чем я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», – написал Шоэн.

    Однако Малиновскому этого оказалось мало – он потребовал публичных извинений в прямом эфире beIN Sports.

    «Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль.

    Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», – ответил Малиновский в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24204

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Это был газ Москвы, он сильно повлиял и на Флориду, и на мозги цеевропейцев (у кого таковые имеются). )))

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      Рейтинг: +86

      Icemennn 32 минуты назад

      Чуть-чуть приподнялся, взяли в нормальный клуб, теперь тявкать можно? Иди в окопах тявкай, родину свою защищай, пэтриот... !!!

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      Рейтинг: +701

      Таврида 43 минуты назад

      На колени перед BLM падали, теперь на Западе необходимо развивать тему - падать перед ̶х̶о̶х̶л̶а̶м̶и̶ укроинцами на четвереньки. И ноги не забыть целовать "богам спустившимся с небес"...

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