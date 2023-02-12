Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит в европейские перспективы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в «Ференцвароше». Даже немного удивлен этому факту. Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.

Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют», — сказал Петржела.

«Ференцварош» с отрывом лидирует в чемпионате Венгрии.

Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.

Черчесов в Венгрии с декабря 2021 года.

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