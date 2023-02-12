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    Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит в европейские перспективы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

    «Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в «Ференцвароше». Даже немного удивлен этому факту. Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.

    Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют», — сказал Петржела.

    • «Ференцварош» с отрывом лидирует в чемпионате Венгрии.
    • Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.
    • Черчесов в Венгрии с декабря 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4014

      raritet 5 минут назад

      Мир сошел с ума. При том, что этим "европейцам" не понять что Черчесов в прямом смысле не русский. И если дальше продолжить эту линию то можно представить что какой нибудь обрусевший чех работает в Чехии тренером и его будут травить только потому что политическая ситуация требует этого.

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    • ...
      Рейтинг: +13076

      Алексей З 22 минуты назад

      Он работает в Европе.
      Не каждому доверяют большой европейский клуб.

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